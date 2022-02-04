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  4. Seray Kaya babasının doğum gününü mezarı başında pasta üfleyerek kutladı

Seray Kaya babasının doğum gününü mezarı başında pasta üfleyerek kutladı

04.02.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Seray Kaya, 2019 yılında hayatını kaybeden babası Hasan Kaya'nın doğum gününü mezarı başında pasta üfleyerek kutladı. Kaya, o anları 'İyi ki doğdum baba' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

31 yaşındaki oyuncu Seray Kaya, 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden babası Hasan Kaya'nın doğum gününü mezarı başında kutladı. Kaya, pastanın üzerine koyduğu mumları üfleyerek babasının doğum gününü kutladı.

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Daha önce Gülümse Yeter, Kocamın Ailesi, Mahkum, Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol alan ancak Kadın adlı dizide canlandırdığı Şirin rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Seray Kaya'nın babası 2019 yılında kalbine yenik düşmüştü.

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Kaya, babasının yeni yaşını mezarı başında kutladı. Duygulandıran o anları Instagram hesabından yayınlayan Kaya, paylaşımına 'İyi ki doğdum baba.' notunu düştü.

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Seray Kaya
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