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Seray Kaya'dan kış günü bikinili poz!

07.03.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şimdilerde Mahkum adlı diziyle ekranlarda boy gösteren 31 yaşındaki Seray Kaya, Instagram'ını oldukça aktif kullanıyor. 800 bini aşkın takipçisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, soğuk havalarda bikinili fotoğraf paylaştı.

Seray Kaya'dan kış günü bikinili poz!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Bikinli kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozunu hesabında yayınladı.

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Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ MEZARI BAŞINDA KUTLAMIŞTI

'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Seray Kaya, 2019 yılında hayatını kaybeden babası Hasan Kaya'nın doğum gününü mezarı başında pasta üfleyerek kutlamıştı. Kaya, o anları 'İyi ki doğdum baba' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Kaya
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