Seray Kaya'dan kış günü bikinili poz!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Bikinli kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozunu hesabında yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Seray Kaya, 2019 yılında hayatını kaybeden babası Hasan Kaya'nın doğum gününü mezarı başında pasta üfleyerek kutlamıştı. Kaya, o anları 'İyi ki doğdum baba' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, gündeme gelmişti.
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