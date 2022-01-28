Seray Sever elektrik faturasını paylaştı! "Ben buna oha diyorum"

Hamile olan Seray Sever sosyal medyada sık sık günlük hayatından paylaşım yapıyor. Seray Sever son olarak zamlara sitem etti. Ünlü sunucu da Gülse Birsel gibi elektrik faturasını paylaştı.

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.

Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.



