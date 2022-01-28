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Seray Sever elektrik faturasını paylaştı! Fasulye açıklaması akla geldi

28.01.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel'den sonra sunucu ve oyuncu Seray Sever de elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Seray Sever paylaşımında "Ben buna oha diyorum" dedi. Seray Sever'in bu paylaşımı bir canlı yayında hayat pahalılığına kızanlara verdiği yanıtı akla getirdi. Sever'in o sözleri yeniden gündem oldu.

Hamile olan Seray Sever sosyal medyada sık sık günlük hayatından paylaşım yapıyor. Seray Sever son olarak zamlara sitem etti. Ünlü sunucu da Gülse Birsel gibi elektrik faturasını paylaştı.

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.

Ekran Alıntısı

Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!

"PAHALIYSA YEMEYECEKSİN" DEMİŞTİ

Sever'in isyanı sonrası akıllara iki yıl önceki sözleri gündem oldu. Seray Sever, hayat pahalılığından şikayet edenlere kızarak "En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..." demişti.

Seray Sever'den tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksinSeray Sever'den tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin


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Seray Sever
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