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Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımı takipçilerini kızdırdı

08.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Seray Sever'in Boğaziçi paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Doya Doya Moda programında jüri olan Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı.

Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, takipçiler tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Seray Sever şimdi de son paylaşımıyla gündemde... Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler ve rektöre istifa çağrılarının gündemde olduğu şu günlerde Sever'in son paylaşımı dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Sever paylaşımına "Ben bir Boğaziçiliyim" yazdı. Sever'e hayranlarından büyük tepki geldi.

Çoğu takipçisi "Sen takip edilmeye değmezsin" diyerek Sever'i takipten çıkardı.


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