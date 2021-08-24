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Seray Sever siyah bikinisiyle poz verdi! "Yeni yola çıkış ancak..."

24.08.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde 'Doya Doya Moda' programında jüri üyeliği yapan ve programının final yapmasıyla soluğu tatilde alan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever’den yeni tatil paylaşımı geldi.

Seray Sever siyah bikinisiyle poz verdi! "Yeni yola çıkış ancak..."

Sosyal medyayı aktif kullandığı bilinen oyuncu ve sunucu Seray Sever, 'Doya Doya Moda' programı final yapar yapmaz soluğu eşiyle Bodrum'da aldı.

Bodrum’da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan 49 yaşındaki Seray Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasından sık sık paylaşım yapan 48 yaşındaki Sever’den yeni bir fotoğraf geldi.

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Şezlongda güneşlendiği anları paylaşan Sever, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sever paylaşımına ise
"Yeni yola çıkış ancak yeni bakış açısıyla olur..." notunu düştü. Sever'in paylaşımına ise Demet Akalın "Bembeyazsın" yorumunda bulundu.

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Sever yaşıtlarına taş çıkaran pozuyla hayranlarından tam not aldı.


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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda Seray Sever
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