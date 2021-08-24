Seray Sever siyah bikinisiyle poz verdi! "Yeni yola çıkış ancak..."

Sosyal medyayı aktif kullandığı bilinen oyuncu ve sunucu Seray Sever, 'Doya Doya Moda' programı final yapar yapmaz soluğu eşiyle Bodrum'da aldı.

Bodrum’da kendinden 10 yaş küçük eşiyle birlikte tatil yapan 49 yaşındaki Seray Sever, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Instagram sayfasından sık sık paylaşım yapan 48 yaşındaki Sever’den yeni bir fotoğraf geldi.

Şezlongda güneşlendiği anları paylaşan Sever, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sever paylaşımına ise

"Yeni yola çıkış ancak yeni bakış açısıyla olur..." notunu düştü. Sever'in paylaşımına ise Demet Akalın "Bembeyazsın" yorumunda bulundu.

Sever yaşıtlarına taş çıkaran pozuyla hayranlarından tam not aldı.



