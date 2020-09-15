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Şerbetli Tatlı Sevenler Buraya: Vezir Parmağı Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bol şerbetli, üstü çıtır, leziz mi leziz bu tatlı ile parmaklarınızı yiyeceksiniz. Tatlı krizlerinizi bastıracak vezir parmağı tatlı tarifi ile hem kendinize hem de misafirlerinize tatlı keyfi yaşatabilirsiniz.

Şerbetli Tatlı Sevenler Buraya: Vezir Parmağı Tarifi

İçindekiler

  • Vezir parmağı Tatlısı Malzemeleri:
  • Vezir parmağı tatlısı yapılışı;
  • Vezir Parmağı İçin Püf noktaları
  • Vezir parmağı tatlısının kalori değeri
  • Vezir parmağı servis önerisi

Vezir parmağı tatlısının; Osmanlı'nın en parlak dönemlerinde bir padişahın veziriyle çıktığı avda, vezirinin yanlışlıkla padişahın parmağını kesmesi sonucu vezirin zindana attırılması, bunun üzerine padişahın tekrar ava çıkıp bu esnada et yiyen bir kafile ile karşılaşarak bir parmağı eksik olduğu için padişahı yemekten vazgeçtiklerini anlatan bir hikayesi vardır.

Rivayete göre bu olay üzerine kutlama yemeğinde verilen tatlıya vezir parmağı tatlısı denmiştir. Osmanlıdan gelen bu eşsiz lezzet günümüze kadar gelmiş ve şerbetli tatlılar arasındaki yerini almıştır. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz vezir parmağı tatlısını ister misafir sofralarında ister akşam yemeği sonrasında ister beş çaylarında ikram edebilirsiniz.

Vezir parmağı Tatlısı Malzemeleri:

  • 1 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı (isteğe göre margarin)
  • 2 su bardağı un
  • ½ su bardağı sıvı yağ
  • ½ su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı irmik
    Şerbeti için:
  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 5-6 damla limon suyu (isteğe göre limon tuzu)

Vezir parmağı tatlısı yapılışı;

180 derece de 25-30 dakika pişirilebilir. 4 kişiliktir.

Aşamaları:
Şerbeti için;

Önce orta boyutta bir tencereye 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu alarak hafifçe karıştırın.
Karıştırdıktan sonra tencerenin altını açarak kısık ateşte şerbetini kaynamaya bırakın.
Şerbet kaynamaya başladıktan 3-4 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.

Hamurun hazırlanması için;
Geniş bir kaba yumurta ve yoğurdu alarak malzemeleri güzelce açın ardından tereyağı ve sıvı yağını ekleyerek iyice karıştırın.
Karıştırdığınız hamurun üzerine eleyerek unu koyun. Daha sonra vanilin ve kabartma tozunu ekleyip hamur pütürsüz olana kadar yoğurun.
Yoğurduğunuz hamur orta yumuşaklıkta olmalıdır. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
Vezir parmağı hamuru dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bir parça koparın ve parmak şekli verin.
Üzeri için kullanacağınız irmiği geniş düz bir tabağa alın ve parmak şekli verdiğiniz hamuru irmiğe bulayarak tepsiye yerleştirin. İrmikli vezir parmağı tarifi bu işlemden sonra neredeyse hazırdır.
Pişme süresi 30 dakikadır. Az kızarmış için 25 dakika, çok kızarmış için 35 dakika olarak süreyi ayarlayabilirsiniz.
Pişme işlemi bittikten sonra fırından çıkan vezir parmağını 5 dakika kadar dinlendirip ardından soğuyan şerbeti üzerine dökün.

Vezir Parmağı İçin Püf noktaları

Evde yapabileceğiniz kolay vezir parmağı tarifinin tam kıvamında olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.
Hamuru fırına vermeden 2-3 dakika kadar fırını ısıtmak gerekir. Isıtılmış fırına tepsiyi koyduktan sonra fırın derecesi 180 dereceye düşürülmelidir.

Hazırladığınız hamurun kıvamı yumuşak olmalıdır. Aksi takdirde sert hamur şerbeti içine çekmez.
Şerbet dökülmeden önce soğumuş olmasına dikkat edilmelidir. Fırından çıkan sıcak hamur üzerine sıcak şerbet döküldüğünde vezir parmağı tatlısı istenilen çıtırlığı kaybeder ve yumuşar.

Bulamak için hazırlanan irmik miktarına dikkat edilmelidir. Hamur üzerine bulanan irmiğin fazla olması yerken rahatsız edebilir.

Pişme süresi arzuya göre değişebilir. Tatlının kızarıklığını ayarlamak içim pişme süresini azaltabilir veya artırabilirsiniz. Aynı tarifi üzerine irmik bulamadan irmiksiz vezir parmağı tatlısı da yapabilirsiniz.

Vezir parmağı tatlısını isteğe göre farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İrmikli vezir parmağı tatlısı; tatlının tam ölçü tarifidir. Üzerindeki irmik miktarı azaltılarak ya da tamamen çıkarılarak irmiksiz vezir parmağı tatlısı hazırlanabilir.

Aynı hamurun içerisine ceviz koyarak cevizli vezir parmağı tatlısı da yapabilirsiniz. Margarinsiz vezir parmağı tatlısı dilerseniz içindeki margarin miktarından biraz az sıvı yağ ekleyerek bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Vezir parmağı tatlısının kalori değeri

Osmanlıdan gelen bu eşsiz parmakları yediren vezir parmağı tatlısının 1 adeti ortalama 400 kaloridir. İçerisindeki besin değeri yüksektir. Vezir parmağı tatlısını kontrollü tüketmekte fayda vardır. Yanında küçük bir bardak süt tüketimi, içerisindeki şeker oranını dengeleme de yardımcı olur.

Vezir parmağı servis önerisi

Vezir parmağı tatlısını üzerine Antep fıstığı, Hindistan cevizi dökerek ya da yanına dondurma koyarak servis edebilirsiniz. Üzerindeki kuruyemişi siz de isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Şerbetli tatlı olmasından kaynaklı bu tarz tatlılar servis edilirken yanında süt ya da bir miktar yoğurt tercih edilebilir. Güzel bir kahve eşliğinde keyif yapabilir ya da akşam çayı ile birlikte misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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