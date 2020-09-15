Şerbetli Tatlı Sevenler Buraya: Vezir Parmağı Tarifi

Vezir parmağı tatlısının; Osmanlı'nın en parlak dönemlerinde bir padişahın veziriyle çıktığı avda, vezirinin yanlışlıkla padişahın parmağını kesmesi sonucu vezirin zindana attırılması, bunun üzerine padişahın tekrar ava çıkıp bu esnada et yiyen bir kafile ile karşılaşarak bir parmağı eksik olduğu için padişahı yemekten vazgeçtiklerini anlatan bir hikayesi vardır. Rivayete göre bu olay üzerine kutlama yemeğinde verilen tatlıya vezir parmağı tatlısı denmiştir. Osmanlıdan gelen bu eşsiz lezzet günümüze kadar gelmiş ve şerbetli tatlılar arasındaki yerini almıştır. Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz vezir parmağı tatlısını ister misafir sofralarında ister akşam yemeği sonrasında ister beş çaylarında ikram edebilirsiniz. Vezir parmağı Tatlısı Malzemeleri: 1 adet yumurta

125 gram tereyağı (isteğe göre margarin)

2 su bardağı un

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı yoğurt

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu Üzeri için: 1 çay bardağı irmik

Şerbeti için:

Şerbeti için: 3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

5-6 damla limon suyu (isteğe göre limon tuzu) Vezir parmağı tatlısı yapılışı; 180 derece de 25-30 dakika pişirilebilir. 4 kişiliktir. Aşamaları:

Şerbeti için; Önce orta boyutta bir tencereye 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu alarak hafifçe karıştırın.

Karıştırdıktan sonra tencerenin altını açarak kısık ateşte şerbetini kaynamaya bırakın.

Şerbet kaynamaya başladıktan 3-4 dakika sonra limon suyunu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.

Hamurun hazırlanması için;

Geniş bir kaba yumurta ve yoğurdu alarak malzemeleri güzelce açın ardından tereyağı ve sıvı yağını ekleyerek iyice karıştırın.

Karıştırdığınız hamurun üzerine eleyerek unu koyun. Daha sonra vanilin ve kabartma tozunu ekleyip hamur pütürsüz olana kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamur orta yumuşaklıkta olmalıdır. Hamuru 10 dakika dinlendirin.

Vezir parmağı hamuru dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bir parça koparın ve parmak şekli verin.

Üzeri için kullanacağınız irmiği geniş düz bir tabağa alın ve parmak şekli verdiğiniz hamuru irmiğe bulayarak tepsiye yerleştirin. İrmikli vezir parmağı tarifi bu işlemden sonra neredeyse hazırdır.

Pişme süresi 30 dakikadır. Az kızarmış için 25 dakika, çok kızarmış için 35 dakika olarak süreyi ayarlayabilirsiniz.

Pişme işlemi bittikten sonra fırından çıkan vezir parmağını 5 dakika kadar dinlendirip ardından soğuyan şerbeti üzerine dökün. Vezir Parmağı İçin Püf noktaları Evde yapabileceğiniz kolay vezir parmağı tarifinin tam kıvamında olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

Hamuru fırına vermeden 2-3 dakika kadar fırını ısıtmak gerekir. Isıtılmış fırına tepsiyi koyduktan sonra fırın derecesi 180 dereceye düşürülmelidir.

Hazırladığınız hamurun kıvamı yumuşak olmalıdır. Aksi takdirde sert hamur şerbeti içine çekmez.

Şerbet dökülmeden önce soğumuş olmasına dikkat edilmelidir. Fırından çıkan sıcak hamur üzerine sıcak şerbet döküldüğünde vezir parmağı tatlısı istenilen çıtırlığı kaybeder ve yumuşar. Bulamak için hazırlanan irmik miktarına dikkat edilmelidir. Hamur üzerine bulanan irmiğin fazla olması yerken rahatsız edebilir. Pişme süresi arzuya göre değişebilir. Tatlının kızarıklığını ayarlamak içim pişme süresini azaltabilir veya artırabilirsiniz. Aynı tarifi üzerine irmik bulamadan irmiksiz vezir parmağı tatlısı da yapabilirsiniz. Vezir parmağı tatlısını isteğe göre farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İrmikli vezir parmağı tatlısı; tatlının tam ölçü tarifidir. Üzerindeki irmik miktarı azaltılarak ya da tamamen çıkarılarak irmiksiz vezir parmağı tatlısı hazırlanabilir. Aynı hamurun içerisine ceviz koyarak cevizli vezir parmağı tatlısı da yapabilirsiniz. Margarinsiz vezir parmağı tatlısı dilerseniz içindeki margarin miktarından biraz az sıvı yağ ekleyerek bu tarifi uygulayabilirsiniz.