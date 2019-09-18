Şerbetli tatlıların en güzeli: Revani tarifi

Padişahların tatlısı olarak biline revani hem lezzetli hem de pratik bir tatlı. Denemek isteyenler için en ideal tarifi bırakıyoruz, buyursunlar:
MALZEMELER
Bir su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
4 adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir su bardağı irmik
1,5 su bardağı toz şeker
Bir paket kabartma tozu
Şerbeti için;
6 su bardağı sy
5 su bardağı şeker
1/2 adet limonun suyu
HAZIRLANIŞI
İlk olarak şerbeti hazırlayacağız. Toz şeker, su ve limon suyunu kaynatın ve kıvam alınca tencereyi ocaktan alın.
Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kabın içinde homojen karışım elde edene kadar çırpın. İçine yoğurt, sıvı yağ, irmik ve unu ekleyin. Karıştırdıktan sonra son olarak kabartma tozunu karışıma dahil edin.
Hazırladığınız hamuru önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Revaniyi dilimleyin ve şerbetiyle buluşturun. Afiyet olsun...
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