Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a jest! ‘.... Özledim’

Survivor yarışmasının ardından geniş hayran kitlesine kavuşan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’ın attığı her adım yakından takip ediliyor. Yarışma boyunca iyi anlaşan ikili aralarındaki özel bağı İstanbul’a da taşıdı ve özel hayatlarında görüşmeye devam etti. Sık sık beraber görüntülenmelerinin sonrasında hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan iki ismin ilişki yaşadığı iddia edildi.

ARALARINDA AŞK YOK

Adı Aycan Yanaç’la aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım ortaya atılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Sadece arkadaş olduklarının altını çizen Yıldırım, “Belki de yakıştırmalar içimizde futbolcu olduğumuz için oldu. Futbolcu futbolcunun halinden anlar” ifadelerini kullanmıştı. Özellikle saha içinde Survivor Aycan’ın ruh halini anlayabildiğini söyleyen Yıldırım sosyal medya paylaşımıyla şaşırttı. Yakın arkadaşı Aycan Yanaç’ı özlediğini söyleyen Yıldırım yarışma sırasında çekilen bir kareyi paylaştı. Survivor Aycan’ın morali bozuk olduğu sırada motive etmek için alnından öpen ünlü futbolcu bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yıldırım fotoğrafa, “Seni motive etmeyi özledim be” notunu düştü.