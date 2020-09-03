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Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a jest! ‘.... Özledim’

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Ertem Şener’in BiPlay Youtube kanalında sunduğu Sorgu Odası programına katılan ünlü futbolcu Sercan Yıldırım özel hayatına dair içten açıklamalar yaptı. Sercan Yıldırım kendisi gibi futbolcu olan Survivor Aycan’la aralarındaki bağdan bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a jest! ‘.... Özledim’

Survivor yarışmasının ardından geniş hayran kitlesine kavuşan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’ın attığı her adım yakından takip ediliyor. Yarışma boyunca iyi anlaşan ikili aralarındaki özel bağı İstanbul’a da taşıdı ve özel hayatlarında görüşmeye devam etti. Sık sık beraber görüntülenmelerinin sonrasında hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan iki ismin ilişki yaşadığı iddia edildi.

ARALARINDA AŞK YOK

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Adı Aycan Yanaç’la aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım ortaya atılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Sadece arkadaş olduklarının altını çizen Yıldırım, “Belki de yakıştırmalar içimizde futbolcu olduğumuz için oldu. Futbolcu futbolcunun halinden anlar” ifadelerini kullanmıştı. Özellikle saha içinde Survivor Aycan’ın ruh halini anlayabildiğini söyleyen Yıldırım sosyal medya paylaşımıyla şaşırttı. Yakın arkadaşı Aycan Yanaç’ı özlediğini söyleyen Yıldırım yarışma sırasında çekilen bir kareyi paylaştı. Survivor Aycan’ın morali bozuk olduğu sırada motive etmek için alnından öpen ünlü futbolcu bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yıldırım fotoğrafa, “Seni motive etmeyi özledim be” notunu düştü.

Sercan Yıldırım’dan samimi itiraflar! ‘Şu anki aklım olsa...’Sercan Yıldırım’dan samimi itiraflar! ‘Şu anki aklım olsa...’
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