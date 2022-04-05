![Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı

Survivor 2020'de sergilediği performans ile akıllara kazınan Sercan Yıldırım'ın Survivor 2022 All Star serüveni kısa sürdü. Programda eşinin adını sıklıkla dile getiren Yıldırım, elendikten sonra eşiyle sık sık paylaşım yapıyor. Yıldırım'ın doğum gününü Nihan Yıldırım romantik sözlerle kutladı.

SERCAN YILDIRIM'IN EŞİ NİHAN YILDIRIM AŞKA GELDİ

5 Nisan 1990 Osmangazi doğunlu Sercan Yıldırım'ın doğum gününü eşi Nihan Yıldırım, Instagram üzerinden kutladı.

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Eşinin mum üflediği anları kaydeden Nihan Yıldırım, "Canımın canı sercümentimin doğum günü bugün. O güzel kalbini tanıdığım için çok şanslıyım. Gönlünden geçen ne varsa gerçek olsun yeni yaşında. Seni seviyorum" ifadelerini düştü.

Sercan Yıldırım ise eşinin bu paylaşımını kendi hikaye kısmına ekledi ve, "Teşekkür ederim canım sevgilim. Gönlümden geçeni sen çok iyi biliyorsun. Seni çok seviyorum canım karıcım. Hep beraber nice yıllarımız olur inşallah." diye yazdı.

Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel 6 Aralık 2021'de evlendi.



Nihan'ı ilk gördüğü anı anlatan Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı: "Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Aura'sından etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim."



