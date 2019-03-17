Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

Hem Türkiye Jokey Kulübü Başkanı hem de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak görev yapan Serdal Adalı'nın bir süredir bu görevlerini çok aktif bir şekilde yürütmediği ortaya çıktı. İddiaya göre; eşi hasta olan ve bu yüzden ABD ile İstanbul arasında sık sık seyahat eden Adalı'nın istifa etmeye karar verdiği ve başkan Orman'dan affını istediği belirtildi.
Fikret Orman'ın ise Serdal Adalı'ya kendisine ihtiyacı olduğunu ve görevine devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu söylediği gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi Serdal Adalı'nın, Fikret Orman'ın yerine başkanlık görevine geleceği öne sürülmüştü. (Ajansspor)
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