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Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın görevinden istifa ettiği ancak başkan Fikret Orman tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

Hem Türkiye Jokey Kulübü Başkanı hem de Beşiktaş İkinci Başkanı olarak görev yapan Serdal Adalı'nın bir süredir bu görevlerini çok aktif bir şekilde yürütmediği ortaya çıktı. İddiaya göre; eşi hasta olan ve bu yüzden ABD ile İstanbul arasında sık sık seyahat eden Adalı'nın istifa etmeye karar verdiği ve başkan Orman'dan affını istediği belirtildi.

Fikret Orman'ın ise Serdal Adalı'ya kendisine ihtiyacı olduğunu ve görevine devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu söylediği gündeme geldi. Hatırlanacağı gibi Serdal Adalı'nın, Fikret Orman'ın yerine başkanlık görevine geleceği öne sürülmüştü. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
serdal adalı Beşiktaş fikret orman

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