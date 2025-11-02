SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Serdal Adalı yönetimi ibra edildi olaylı oylama sonucunda ibra edildi!

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulda, Serdal Adalı başkanlığındaki ibra edildi. Adalı'nın idari ve mali yönden ibrasının oya sunulması sırasında ise tartışmalar yaşandı. İşte detaylar...

Serdal Adalı yönetimi ibra edildi olaylı oylama sonucunda ibra edildi!
Berker İşleyen

Beşiktaş Kulübü'nde 29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Serdar Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun, idari ve mali yönden ibrası oya sunuldu ve kabul edildi.

OYLAMADA TARTIŞMALAR ÇIKTI

Serdal Adalı yönetimi ibra edildi olaylı oylama sonucunda ibra edildi! 1

11.05.2025-31.05.2025 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun, idari ve mali yönden ibrasının oya sunulması sırasında ise tartışmalar yaşandı.

Oyların yeniden sayılması için üyelerin iç içe oturduğunu gören ve bir birine yakın gibi gözüken oylar nedeniyle yer değiştirilmesi istenen üyeler tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda farklı metodlar önerilerek sayıma geçilirken, salona çok sayıda takviye emniyet güçlerinin geldiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tartışmalar ve bir türlü alınamayan düzen sonrası ibra etmeyenlerin bir tarafa, ibra edenlerin bir tarafa toplanması istendi. Yapılan sayımda 'hayır' diyenler 332 kişi olarak sayıldı.

Serdal Adalı'nın 11/05/2025 - 31/05/2025 arasını kapsayan 20 günlük dönemi idari ve mali yönden 332 hayır oyuna karşılık 354 oyla ibra edildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Çakar: ''3-4 eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar''Ahmet Çakar: ''3-4 eskort kadın buldular ve hakemlerle yatırdılar''
Pereira'ya büyük şok! Kovuldu...Pereira'ya büyük şok! Kovuldu...
Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.