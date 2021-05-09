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Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu

09.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi. Takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği 'Kontra' Programı'nda Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Visca ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Çelikler, "Hadi kesin demeyeyim de yüzde 70 vereyim" dedi. Işık ise "Yok ben direkt yüzde 90 diyorum. Visca Fenerbahçe'de" diye konuştu.

Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu

Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi. Ankaragücü galibiyetinin ardından canlı yayında transfer bombasını açıkladılar. Takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği 'Kontra' Programı'nda Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin gelecek sezon anlaştığı yıldız futbolcuyu açıkladı.

"HADİ KESİN DEMEYEYİM"

Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli kulübün yeni sezonda Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaştığını ileri sürdü. Çelikler, transfer olasılığı için "Hadi kesin demeyeyim, yüzde 70 diyeyim. Szalai giderse bir de önemli bir stoper transferi yapılacak" dedi.

"SENEYE FENERBAHÇE'DE"

Candaş Tolga Işık ise bomba iddiayı daha kuvvetli biçimde dillendirdi: "Yok ben direkt yüzde 90 diyeyim. Visca seneye Fenerbahçe'de. Stoper Türkiye'den galiba. Caulker'ı almışlar"

DEMİRKOL DA HABERİ VERDİ

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Edin Visca'nın transferiyle ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. Demirkol; "Gelecek sezon Visca büyüklerden birinde forma giyecek, muhtemelen F.Bahçe'de forma giyecek ve çok değiştirir işi" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE EFSANE OLDU

Süper Lig'de 10 yıldır forma giyen ve istikrarını bozmayan Edin Visca'nın Medipol Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Boşnak yıldız kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediğini iletti. Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Trabzonspor da Boşnak kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
başakşehirde efsana f b de çöp olmaya nabzet topçu son dem son vurgun. haaaa haaaaa haaaa
gerek yok, tursusu cikti artik viscanin
BİLİYORDUKKİ ZATEN ŞAŞIRDIK MI TABİKİDE HAYIR AMA BUNLAR AHLAKLI DÜRÜST TRANSFER YAPIYORLAR YA!!!!!!!!!

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