Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu

Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktörlükten sahaya inişiyle birlikte ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi. Ankaragücü galibiyetinin ardından canlı yayında transfer bombasını açıkladılar. Takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği 'Kontra' Programı'nda Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin gelecek sezon anlaştığı yıldız futbolcuyu açıkladı.

"HADİ KESİN DEMEYEYİM"

Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli kulübün yeni sezonda Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaştığını ileri sürdü. Çelikler, transfer olasılığı için "Hadi kesin demeyeyim, yüzde 70 diyeyim. Szalai giderse bir de önemli bir stoper transferi yapılacak" dedi.

"SENEYE FENERBAHÇE'DE"

Candaş Tolga Işık ise bomba iddiayı daha kuvvetli biçimde dillendirdi: "Yok ben direkt yüzde 90 diyeyim. Visca seneye Fenerbahçe'de. Stoper Türkiye'den galiba. Caulker'ı almışlar"

DEMİRKOL DA HABERİ VERDİ

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Edin Visca'nın transferiyle ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. Demirkol; "Gelecek sezon Visca büyüklerden birinde forma giyecek, muhtemelen F.Bahçe'de forma giyecek ve çok değiştirir işi" ifadelerini kullanmıştı.