Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç yönetimine ait WhatsApp grubu iddiası gündem oldu! Canlı yayında açıkladı...

Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin sona ermesinin ardından mazbata teslim töreninde yer alan Başkan Ali Koç ve ekibi, yeni başkan Sadettin Saran’ı tebrik edip yönetimi bırakmıştı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler’in eski yönetime ait WhatsApp grubu iddiası gündeme oturdu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de kıran kırana geçen başkanlık seçiminin ardından görevi Sadettin Saran’a devreden Ali Koç ve yönetiminin gelecek seçimler için tekrar hazırlandığı iddiaları gündeme oturmuştu. Gazeteci Serdar Ali Çelikler’in yeni bir WhatsApp grubu kuruldu sözleri gündeme bomba gibi düştü. İşte o sözler…

''YENİ WHATSAPP GRUBU AÇIYOR AMA...''

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmesinin ardından NeoSpor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler, başkanlık seçiminin ardından ortaya çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Çelikler, “Ali Koç dönemi yönetiminin WhatsApp grubu var. Seçimi kaybettikten sonra yöneticiler gruptan çıkıyor. Burak Kızılhan yeni grup açıyor. 'Daha güçlü geleceğiz, kimse bu gruptan ayrılmayacak.' diyor. Gruptan yine çıkıyorlar” dedi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Serdar Ali Çelikler den Ali Koç yönetimine ait WhatsApp grubu iddiası gündem oldu! Canlı yayında açıkladı... 2

Fenerbahçe’nin bir önceki başkanı Ali Koç, "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu.

