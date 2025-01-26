Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a ve hakemlere olay sözler! "Fenerbahçe iki haftadır... Sizin gibi delikanlıları RAMS Park'ta da görelim!"

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İKİ HAFTADIR HAKEMLERİ DE YENİYOR"

Fenerbahçe'nin iki haftadır hakemleri yenmek zorunda olduğunu dile getiren Serdar Ali Çelikler, "Dünkü maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün gönderdiği mektubu alan Atilla Karaoğlan'ı bu hafta Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe iki haftadır, hakemleri de yeniyor." şeklinde konuştu.

"RAMS PARK'TA DA GÖRELİM"

Göztepeli Miroshi'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini vurgulayan Çelikler, "Bugün 5 tane sarı kartlık pozisyon var. Göztepeli Novatus Miroshi'nin akrabaları gelse ikinci sarı kartı gösterirdi. Fenerbahçe yedek kulübesini papatya bahçesine çevirdi. Hiç mi konuşulmayacak kulübeden. RAMS Park'ta da görelim sizin gibi delikanlıları. Ama Galatasaray-Göztepe maçına Alper Akarsu'yu atadın 40 dakika geçirmedi faul vermedi. O zaman Alper Akarsu'yu bu maça da atasaydın. Bunlara iyi niyetli demeyin. Bunlar mektupları aldılar. " ifadelerini kullandı.