Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e olay yaratacak sözler! "Hepsi onun eseri"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray 3-2 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibine 4-1 mağlup olurken Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın beklenmedik şekilde elenmesinin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler bu tablonun başkan Dursun Özbek'in eseri olduğunu dile getirdi.

"DURSUN ÖZBEK'İN ESERİDİR"

"Bu tablo Dursun Özbek'in eseridir. ikinci sorumlu Erden Timur, üçüncü sorumlu Okan Buruk'tur. Biz Şubat ayında halen Abdülkerim iyi diyorsak milyon Euro'lar alan transferler nerede? Kadroya almadığın Ndombele ve Ziyech'in maaşı 6 milyon Euro'yu aşıyor."

"GALATASARAY GEÇEMEYECEKTİ ZATEN"

"Galatasaray, Prag'ı eleseydi bile bir üst turu geçemeyecekti zaten. PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor. Neden? Senin ligin seni oraya hazırlayamıyor. Galatasaray için de aynısı geçerli."

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!"

"Bugün Icardi ve Torreira büyük hayal kırıklığı! Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadılar. İlk yarıda Kaan ortaladı, Icardi vuramadı. Eski Icardi olsa içeri sokardı kaleciyi." dedi.





