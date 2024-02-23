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Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e olay yaratacak sözler! "Hepsi onun eseri"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 12:38 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler yaşanan bu durumun ardından Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek'e yüklendi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray 3-2 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibine 4-1 mağlup olurken Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'ın beklenmedik şekilde elenmesinin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler bu tablonun başkan Dursun Özbek'in eseri olduğunu dile getirdi.

"DURSUN ÖZBEK'İN ESERİDİR"

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"Bu tablo Dursun Özbek'in eseridir. ikinci sorumlu Erden Timur, üçüncü sorumlu Okan Buruk'tur. Biz Şubat ayında halen Abdülkerim iyi diyorsak milyon Euro'lar alan transferler nerede? Kadroya almadığın Ndombele ve Ziyech'in maaşı 6 milyon Euro'yu aşıyor."

"GALATASARAY GEÇEMEYECEKTİ ZATEN"

SPARTA-PRAG---GALATASARAY-(FOTOGRAFLAR)_16474 (5)

"Galatasaray, Prag'ı eleseydi bile bir üst turu geçemeyecekti zaten. PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor. Neden? Senin ligin seni oraya hazırlayamıyor. Galatasaray için de aynısı geçerli."

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!"

SPARTA-PRAG---GALATASARAY-(FOTOGRAFLAR)_16474

"Bugün Icardi ve Torreira büyük hayal kırıklığı! Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadılar. İlk yarıda Kaan ortaladı, Icardi vuramadı. Eski Icardi olsa içeri sokardı kaleciyi." dedi.

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