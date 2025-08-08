SPOR

Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın penaltılara kritik yorum! "2 penaltı da penaltı değil!"

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, heyecan dolu bir karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkarken, maçın hakemi tarafından Galatasaray lehine verilen 2 kırmızı kart Gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından eleştirildi.

Burak Kavuncu

Süper Lig’de sezon Gaziantep de açıldı. Galatasaray’ın maçın ilk yarısında kazandığı 2 penaltı da ağır eleştiriler aldı.

‘‘2 PENALTI DA…’’

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler maçın henüz ilk yarısında meydana gelen 2 penaltı pozisyonu için hakemin kararlarının yanlış olduğunu belirterek, "2 penaltı da penaltı değil!" dedi.

ORTALIK KARIŞTI

İlk penaltı pozisyonunda Sallai’nin korner pozisyonunda rakibi tarafından çekilmesi ve ikinci penaltıda Barış Alper’in ayağına gelen müdahaleye penaltı değil diyen Serdar Ali Çelikler’e tepkiler durmadı. Pozisyonun penaltı olduğu fikrinde birleşen taraftarların çoğu Serdar Ali Çelikler'e karşı çıktı.

