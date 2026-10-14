Serdar Ali Çelikler’den Gündoğan iddiası: "Hızlı yürüyemiyormuş!"

Galatasaray’da bu sezon çok az süre alan İlkay Gündoğan’ın durumu, futbol yorumcularının gündeminden düşmüyor. Son olarak Serdar Ali Çelikler, tecrübeli orta sahayla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çelikler, Gündoğan’ın tesislerde hızlı yürümekte bile zorlandığı yönünde bilgi aldığını öne sürdü.

ÇELİKLER’DEN GÜNDOĞAN İDDİASI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya 4-1 yenildiği maçın ardından gündemi değerlendiren Çelikler, Gündoğan’ın fiziksel durumuna dair duyduklarını aktardı. Eski Almanya Milli Takımı kaptanının tesislerde hızlı yürüyemediği şeklindeki sözler, sosyal medyada tartışma yarattı. İddia, Galatasaray yönetimi veya Gündoğan cephesinden doğrulanmadı.

11 DAKİKA, 2 MAÇ

Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana beklenen katkıyı verememekle eleştirilen 35 yaşındaki Gündoğan, bu sezon yalnızca 2 maçta toplam 11 dakika sahada kaldı. Tecrübeli orta saha, Süper Lig’de son dönemde forma şansı bulamazken Barcelona karşısında da ilk 11'de yer almadı. Aldığı sınırlı süre, oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

“OYNAMIYORUM Kİ” TARTIŞMASI

Gündoğan, Kasımpaşa maçının ardından kendisine “Barcelona maçına hazır mısın?” sorusu yöneltildiğinde “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” yanıtını vermişti. Bu cevap, soyunma odasında bir sorun olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tugay Kerimoğlu da bu konuda “Kesin bir şey var” diyerek yaşananların perde arkasının bilinmediğini söylemişti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise Gündoğan’ın mutlaka süre alacağını belirtmişti.