Serdar Ali Çelikler'den maç sonu olay Montella iddiası! "Okan Buruk ve Aykut Kocaman..."

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Takım, eleştirilerin odağı haline geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğinden TFF yönetimine, takımın performansından kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğine kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MONTELLA'YA ARRIVEDERCI DERİZ"

İtalyan teknik adamın görevine devam etmesinin zor olduğunu savunan Çelikler, federasyonda da değişim yaşanabileceğini iddia etti. Çelikler, "Neyse Montella'ya 'Arrivederci' deriz. Yarından itibaren de temmuz ayındaki mali kongreyle birlikte federasyonun değişmesi gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN VE OKAN BURUK'UN ADI GEÇER"

Milli takım teknik direktörlüğü için yerli adayların öne çıkabileceğini belirten deneyimli yorumcu, "Bir ay sonra federasyonun değişme ihtimalini görüyorum. Muhtemelen bir Türk hoca gelir. Aykut Kocaman'ın ismi geçer, Okan Buruk'un ismi geçer" dedi.

"SİZ HAİTİ KADARSINIZ"

Milli takım oyuncularına da sert sözlerle yüklenen Çelikler, Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymenin sahadaki performansla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Artık bize 'Real Madridliyiz, Juventusluyuz, Interliyiz' anlatmayın" diyen Çelikler, "Siz Haiti'siniz. Bu kadar basit. Haiti kadarsınız işte. Bütün olayınız Haiti kadar olmak. İlk dakikada gol yiyen bir takımın başka açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE UĞURCAN ÇAKIR'A ELEŞTİRİ

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinin de sorgulanacağını dile getiren Çelikler, "Bu takım Hakan'ın takımı olmaktan çıkar. Hakan'ın liderliği sorgulanır" değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın kaleci performansını da eleştiren yorumcu, "O rakamlar kalecimiz yok demektir. Kalecimiz son derece kötü goller yedi. Berbat bir turnuva geçirdi" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

ERKEN VEDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Takım, Paraguay karşısında henüz ilk dakikada Matias Galarza'nın golüne engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grup aşamasında turnuvaya veda ederken futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandıran tartışmaların fitili ateşlendi.