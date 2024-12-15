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Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden transfer yapın!" dedi... Tek tek isim verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 22:48
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı - lacivertlilerin 5 transfere ihtiyacı var diyerek tek tek alınması gereken isimleri belirtti. İşte detaylar...

Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden transfer yapın!" dedi... Tek tek isim verdi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından yorumlarda bulunan ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, devre arası transfer döneminde sarı - lacivertlilerin ihtiyacı olduğu oyuncuları söyledi.

İşte Serdar Ali Çelikler'in yorumları;

"MOURINHO'YU DİNLEMEDEN TRANSFER YAPIN!"

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Ali Koç'un devre arası transfer dönemi Mourinho'yu dinlemeden transfer yapması gerektiğini vurgulayan Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden 5 tane transfer yapın. Dinlediniz aldırdı size allan saint-maximin gibi boş beleşi. Onunda iyi futbolcu olduğunu düşünmeyin. " ifadelerini kullandı.

TEK TEK İSİM VERDİ

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Sözlerine devam eden Çelikler, "5 tane transfer...
1- İkinci bir kaleci alın. Ertuğrul'u devre arası gönderin. İrfan Can Eğribayat'ı 3. kaleci yapın. Yerine tecrübeli bir kaleci bulursunuz Süper Lig'de...
2- Jayden ve Becao'nun sezonu kapamasından kaynaklı kontenjan açıldı. Samet'in de gideceğini tahmin ederek sana 3 tane stoper gerekiyor. Birincisi kesinlikle oyun kurabilen sol stoper.
3- Merih Demiral... 4- Medina... 5- Talisca... Ancak bunları alırsanız bir şansınız var. Galatasaray'ın da 2-3 tane iyi transfer yapacağını düşünerek." şeklinde konuştu.

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Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Ali Koç Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden transfer yapın!" dedi... Tek tek isim verdi!

Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden transfer yapın!" dedi... Tek tek isim verdi!

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