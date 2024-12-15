Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden transfer yapın!" dedi... Tek tek isim verdi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından yorumlarda bulunan ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, devre arası transfer döneminde sarı - lacivertlilerin ihtiyacı olduğu oyuncuları söyledi.

İşte Serdar Ali Çelikler'in yorumları;

"MOURINHO'YU DİNLEMEDEN TRANSFER YAPIN!"

Ali Koç'un devre arası transfer dönemi Mourinho'yu dinlemeden transfer yapması gerektiğini vurgulayan Serdar Ali Çelikler, "Mourinho'yu dinlemeden 5 tane transfer yapın. Dinlediniz aldırdı size allan saint-maximin gibi boş beleşi. Onunda iyi futbolcu olduğunu düşünmeyin. " ifadelerini kullandı.

TEK TEK İSİM VERDİ

Sözlerine devam eden Çelikler, "5 tane transfer...

1- İkinci bir kaleci alın. Ertuğrul'u devre arası gönderin. İrfan Can Eğribayat'ı 3. kaleci yapın. Yerine tecrübeli bir kaleci bulursunuz Süper Lig'de...

2- Jayden ve Becao'nun sezonu kapamasından kaynaklı kontenjan açıldı. Samet'in de gideceğini tahmin ederek sana 3 tane stoper gerekiyor. Birincisi kesinlikle oyun kurabilen sol stoper.

3- Merih Demiral... 4- Medina... 5- Talisca... Ancak bunları alırsanız bir şansınız var. Galatasaray'ın da 2-3 tane iyi transfer yapacağını düşünerek." şeklinde konuştu.