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Serdar Aziz ceza alacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

Caner Erkin'den sonra 'dudak okuma' yöntemiyle çözülen hakaret ve küfürlere verilen ceza kaldırıldığı için F.Bahçe'nin savunmacısı ucuz kurtuldu.

Serdar Aziz ceza alacak mı?

Transfer döneminde direkten dönen Serdar Aziz, Göztepe deplasmanında cezalı olan Lemos'un yerinde forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncunun bir gol attığı maça damga vuran olay ise hakeme karşı kullandığı sözler oldu. Karşılaşmayı yöneten Atilla Karaoğlan'ın hatalı penaltı kararına sinirlenen, maçın sonlarında da verdiği aleyhte karara isyan eden Serdar'ın hakaret içeren sözleri yayıncı kuruluşun mikrofonlarına yansıdı. Karaoğlan'ın oyuncuya kırmızı kart göstermesi beklendi ancak hakem bu ifadeleri duymadı, rapora yansıyan bir durum da olmadığı için Serdar cezadan kurtuldu.

EROL BULUT İKAZ ETTİ

Caner Erkin, Beşiktaş'ta oynarken Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür edip, görüntülerden 6 maç ceza almıştı. O dönemde bu karar çok tartışılmıştı. Serdar'ın da benzer bir ceza alması gerektiği konuşuldu. Ancak Caner Erkin'i yakan dudak okuma kuralı 2018-19 sezonu öncesi kalkmıştı. Hakareti duymadığı için hakem Karaoğlan kartına başvurmadı, raporuna yazmadı, böylece de Serdar Aziz ucuz atlattı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar'ı konuyla ilgili ikaz etti.

KURAL NE DİYOR?

Caner'in Mete Kalkavan'a küfürleri sonrası talimat değişmiş, oyuncuya dudak okuma yöntemiyle 6 maç ceza verilmişti. Ancak, bu ilk ve son oldu. FIFA, bu konuda sadece ırkçılığı ayrı tutuyordu. Nitekim uygulama 2018-19 öncesi "Caner'e özel ceza" olarak kaldı.

ALTAY GÜVENCESİ

F.Bahçe geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, pozisyon verilmeyen Hatay maçı hariç her karşılaşmada Altay Bayındır ön plana çıktı. Rize, G.Saray, Göztepe maçlarında net kurtarışlar yapan genç eldiven, Karagümrük maçında penaltı kurtardı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Afrikalı futbolcu Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi. Erol Bulut tarafından yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Rodrigues, kulübü El İttihad'a geri dönecek. Afrikalı oyuncu 29 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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