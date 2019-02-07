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Serdar Aziz Fatih Terim'e başsağlığı diledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2019 19:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, eski takımı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı.

Serdar Aziz Fatih Terim'e başsağlığı diledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için Fatih Terim'in eski öğrencileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 'Hocam başınız sağolsun' yazısını yazdı.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak, 'Kalbim seninle baba' notunu ekledi.

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo da, Terim ile fotoğrafını 'Başın sağolsun hocam' yazısıyla paylaştı.

Bu isimlerin dışında Tarık Çamdal, Maicon, Garry Rodrigues gibi isimler de Fatih Terim'e destek vererek başsağlığı mesajı paylaştı.

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