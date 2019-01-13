SPOR

Serdar Aziz'in Abdurrahim Albayrak'tan talebi ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Abdurrahim Albayrak'la bir görüşme gerçekleştirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. Serdar Aziz, Galatasaray'dan alacağını talep etti ve bunun sonrasında transfer olmak istediğini belirtti. Öte yandan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Serdar Aziz'in Abdurrahim Albayrak'tan talebi ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan adı Fenerbahçe ile anılan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile milli futbolcu arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaştı.

Yapılan görüşmede Albayrak'ın belirledikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunu ve bu parayı ödeyen kulübün Serdar'ı alabileceğini söylediği öğrenildi. Albayrak'ın 4 milyon Euro'luk bonservis talebini iletmesi üzerine ise Serdar Aziz'in sarı kırmızılı kulüpten alacağını talep ettiği aktarıldı.

Serdar'ın Albayrak'a "Benim alacağım olan 2 milyon Euro'yu verin isterseniz 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyin." dediği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncunun ayrıca "Bu sezon Galatasaray'dan hiç para alamadım. Neredeyse içerde 1 senelik alacağım var ve bugüne kadar hiçbir zaman kulübü arayıp 'Bana paramı verin' diyerek sıkıştırmadım. Bu sezon sonuna kadar toplam 3 milyon 400 bin Euro alacağım var. İsterseniz bu parayı öderseniz ve ben de transer olmak için beklerim ama bonservisim için 4 milyon Euro veren olmazsa da Galatasaray'da kalıp, sözleşmemdeki ücreti alırım ya da alacaklarımı ödemeyin ve buna karşılık bonservisimi verip, beni serbest bırakın" talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin Serdar Aziz'in talebini değerlendirmeye aldığı ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI

Öte yandan Güneş Gazetesi'nin iddiasına göre; Fenerbahçe, Galatasaray’ın gönderme kararı aldığı Serdar Aziz’le her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Serdar Fenerbahçe’den Galatasaray’dan aldığı 2 milyon euroluk maaşı istedi. Sarı-Lacivertli yönetim de bunu kabul etti. G.Saray ile F.Bahçe anlaşırsa Serdar, Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
'G.Saray kulübümle konuşmalı''G.Saray kulübümle konuşmalı'
G.Saray'da Balotelli gerçeği ortaya çıktı!G.Saray'da Balotelli gerçeği ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serdar aziz abdurrahim albayrak

En Çok Okunan Haberler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

İşte Tarık Çamdal'ın yeni adresi!

İşte Tarık Çamdal'ın yeni adresi!

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

İşte Ryan Babel'in yeni takımı

İşte Ryan Babel'in yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

Ve Ozan Kabak imzayı attı!

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk İnan: Galatasaray benden ne isterse o olacak

Selçuk İnan flaş kararını açıkladı!

Serdar Aziz'in Abdurrahim Albayrak'tan talebi ortaya çıktı!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Luyindama: Galatasaray kulübümle konuşmalı

'G.Saray kulübümle konuşmalı'

Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı

G.Saray'da Balotelli gerçeği ortaya çıktı!

İşte Tarık Çamdal'ın yeni adresi!

İşte Tarık Çamdal'ın yeni adresi!

G.Saray'ın yeni transferi Marcao için olay açıklama

G.Saray'ın yeni transferi için olay açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.