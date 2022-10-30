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Serdar Dursun'dan buraya kadar! Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu kararını verdi

30.10.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremeyen Serdar Dursun konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Forma giymek istediği bir takımda oynama düşüncesinde olan milli oyuncunun rotası belirlendi. Devre arasında takımdan kesin olarak ayrılacak Serdar'ın yeni durağı netleşti.

Serdar Dursun'dan buraya kadar! Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu kararını verdi
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun hikayesi devre arasında bitiyor. Jorge Jesus'un tercih etmediği ve yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

SON 7 MAÇTA 2 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

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Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 maçta yalnızca 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun'un bu konudan rahatsız olduğu ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak olan milli oyuncunun rotası belli oldu.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALDI

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Fenerbahçe'den ayrılma kararının ardından Süper Lig ekiplerinden birçok teklif alan Serdar'ın bunları reddettiği ve kariyerine Almanya Ligi'nde devam etmek istediği ifade edildi. Milli oyuncunun devre arasında Almanya Ligi ekiplerinden bir takıma transfer olacağı öğrenildi.


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