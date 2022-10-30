Serdar Dursun'dan buraya kadar! Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu kararını verdi

Fenerbahçe'de Serdar Dursun hikayesi devre arasında bitiyor. Jorge Jesus'un tercih etmediği ve yedek kulübesine hapsolan yıldız oyuncu takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

SON 7 MAÇTA 2 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Fenerbahçe'nin oynadığı son 7 maçta yalnızca 2 dakika süre alabilen Serdar Dursun'un bu konudan rahatsız olduğu ve forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak olan milli oyuncunun rotası belli oldu.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF ALDI

Fenerbahçe'den ayrılma kararının ardından Süper Lig ekiplerinden birçok teklif alan Serdar'ın bunları reddettiği ve kariyerine Almanya Ligi'nde devam etmek istediği ifade edildi. Milli oyuncunun devre arasında Almanya Ligi ekiplerinden bir takıma transfer olacağı öğrenildi.



