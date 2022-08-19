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Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a çağrı! ''Oynamak istiyorum''

19.08.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun, Austria Wien maçı sonrası konuştu. Serdar, "Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum. Forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak istiyorum, ben de bunları yapıyorum. Oynamak istiyorum, bakalım sezon uzun ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a çağrı! ''Oynamak istiyorum''
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 2-0 kazanılan Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi.

Milli futbolcu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların sistemi var. Austria Wien'in gücünü, biliyorduk ama buraya kazanmak için geldik. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda daha iyi olabilirdim. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Serdar Dursun, "Hoca şans verince elimden geleni yapıyorum. Forvet olarak gol atmak, takımıma katkı sağlamak istiyorum, ben de bunları yapıyorum. Oynamak istiyorum, bakalım sezon uzun ne olacağını göreceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun beşiktaş
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