Serdar Dursun'dan Osimhen ve Icardi için flaş açıklama! ''Gol vuruşu çok iyi değil''

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giyen Milli futbolcu Serdar Dursun, Ertem Şener'e özel bir röportaj verdi. Dursun'un "Victor Osimhen hakkında ne dersin? Sence Türkiye’nin en iyisi mi?" sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı...

Burak Kavuncu
Kocaelispor'un başarılı forvet Serdar Dursun, spikerlik ve sunuculuk yapan Ertem Şener'in konuğu oldu. Serdar Dursun'un daha önce kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. İşte röportajın detayları...

UĞURCAN MI EDERSON MU?

Sunucu Ertem Şener'in youtube kanalına konuk olan Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, gelen soru üzerine Fenerbahçeli Ederson ile Galatasaraylı Uğurcan Çakır'ı kyasladı. İşte ikili arasındaki konuşmanın detayları...

Ertem Şener: Uğurcan'a gol atmak mı daha zor yoksa Ederson'a mı?

Serdar Dursun: Ya farklı özelliklere sahipler.

Ertem Şener: Hangisine daha zor nolur şöyle. Hangisini karşına almak istemezsin?

Serdar Dursun: Kariyer olarak bakarsak Ederson.

"GOL VURUŞU ÇOK İYİ DEĞİL"

"Victor Osimhen hakkında ne dersin? Sence Türkiye’nin en iyisi mi?"

Serdar Dursun, "Çok büyük bir oyuncu. Fizik açısından forvet olarak bir numara. İnanılmaz bir depar gücü ve fiziksel kalitesi var. Ancak gol vuruşu çok iyi değil. Icardi’nin gol vuruşu daha iyi." dedi.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Serdar Dursun: "Galatasaray'dan teklif almadım. Beşiktaş'tan 2 kere teklif aldım. İlki Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2021 yılında, diğeri ise 2023 yılındaydı. Büyük camia ama biz Fenerbahçe'de mutlu olduk." açıklamasında bulundu.

''ONUN ARABASINA KOLAY KOLAY BİNİLMEZ...''

Serdar Dursun, "Tayfur Bingöl'ün inanılmaz Formula 1 tutkusu var. Bir kere onun arabasıyla geldim. Onun arabasına kolay kolay binilmez. Çok hızlı gidiyor. Bir kere bindim, 'Yeter!' dedim." diye konuştu.

