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Serdar Dursun: Fenerbahçe'de ilk 11'e hazırım

05.12.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Serdar Dursun, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu. İşte Serdar Dursun'un açıklamaları...

Serdar Dursun: Fenerbahçe'de ilk 11'e hazırım
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Serdar Dursun, karşılaşam sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Serdar Dursun "Çok önemli bir maçtı. Bir seri yakalamamız lazım artık. Geçen hafta puan aldık. Bu hafta mutlak 3 puan için çıktık. Rize'nin ilk dakikalarda iyi bir pozisyonu vardı. İyi ki atamadılar. Beraber hücum, beraber savunma yaptık. Baya pozisyonumuz vardı. Böyle maçlarda 2'yi bulman lazım. 2'yi bulamazsan gelirler. Böyle bir maç bizim için iyi oldu." dedi.

"AZ MAÇ OYNADIM"

İlk 11 için hazır olduğunu söyleyen Serdar Dursun "Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım. Fenerbahçe'de ilk 11'e hazırım." ifadelerini kullandı.

"OFANSİF OLARAK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Hat-trick hakkında açıklama yapan Serdar Dursun "Bütün ofansif oyuncular için önemlidir gol atmak, asist yapmak, kazanmak. Gol atarsan takım kazanamazsa anlamı yok. Ofansif olarak iyi bir maç çıkardık." şeklinde konuştu.

GOLÜ ARMAĞAN ETTİ

Serdar Dursun ayrıca "Bu galibiyeti Osman Arpacıoğlu'na armağan ediyoruz. Hat-trick yapınca topu eve götürürsün. Topu elimde taşımamak için karnıma koydum. Bir doğum durumu yok yani." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Dursun
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