SPOR

Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Osmanlıspor'dan Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler, İspanyol ekibinde basın toplantısına çıktı ve Beşiktaş'ın teklifine rağmen Huesca'yı tercih ettiğini söyledi.

Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"

Huesca ile yaklaşık 40 gün boyunca görüştüğünü belirten Serdar, "Beşiktaş benim transferimi istedi. La Liga benim hayalimdi. Transfer süreci çok uzun oldu, yaklaşık 40 gün sürdü. Kulübe bu süreçteki sabrı için teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ın da teklif yaptığını söyleyen milli oyuncu, "Beşiktaş benim transferimi istedi ancak Huesca'dan teklif aldıktan sonra, ben hep buraya transfer olmak istedim. Huesca'ya gelmek için savaştım, yapabileceğim tüm fedakarlığı yaptım. Bu kulübün bir parçası olmak için her şeyi yaptım. Benim için bu şehrin ve takımın bir parçası olmak çok önemli, çünkü tarihlerinde ilk kez ligde yer alıyorlar. Şu anda bile gerçekleştiğine inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM"
İspanyolca öğrenmeye başladığını belirten Serdar Gürler, "İlk başlarda dil konusu beni zorladı, sadece birkaç kelime biliyordum. Ancak takım arkadaşlarım bana hızlıca bir şeyler öğretti ve çok kısa sürede İspanyolca öğreneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım beni gerçekten çok iyi karşıladı" diye konuştu.

Serdar Gürler, kendisini, "Savaşçı bir oyuncuyum, sahada sonuna kadar savaşacağım ve terimin son damlasına kadar mücadelemi vereceğim" sözleriyle anlattı.

Huesca, Serdar Gürler transferi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Borussia Dortmund Kagawa'yı Beşiktaş'a bonservisiyle vermek istiyorBorussia Dortmund Kagawa'yı Beşiktaş'a bonservisiyle vermek istiyor
Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar gürler Beşiktaş huesca

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"

Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"

Borussia Dortmund Kagawa'yı Beşiktaş'a bonservisiyle vermek istiyor

Borussia Dortmund Kagawa'yı Beşiktaş'a bonservisiyle vermek istiyor

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Şenol Güneş: Bu oyun bize hiç yakışmadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.