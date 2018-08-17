Huesca ile yaklaşık 40 gün boyunca görüştüğünü belirten Serdar, "Beşiktaş benim transferimi istedi. La Liga benim hayalimdi. Transfer süreci çok uzun oldu, yaklaşık 40 gün sürdü. Kulübe bu süreçteki sabrı için teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ın da teklif yaptığını söyleyen milli oyuncu, "Beşiktaş benim transferimi istedi ancak Huesca'dan teklif aldıktan sonra, ben hep buraya transfer olmak istedim. Huesca'ya gelmek için savaştım, yapabileceğim tüm fedakarlığı yaptım. Bu kulübün bir parçası olmak için her şeyi yaptım. Benim için bu şehrin ve takımın bir parçası olmak çok önemli, çünkü tarihlerinde ilk kez ligde yer alıyorlar. Şu anda bile gerçekleştiğine inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

"TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM"

İspanyolca öğrenmeye başladığını belirten Serdar Gürler, "İlk başlarda dil konusu beni zorladı, sadece birkaç kelime biliyordum. Ancak takım arkadaşlarım bana hızlıca bir şeyler öğretti ve çok kısa sürede İspanyolca öğreneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım beni gerçekten çok iyi karşıladı" diye konuştu.

Serdar Gürler, kendisini, "Savaşçı bir oyuncuyum, sahada sonuna kadar savaşacağım ve terimin son damlasına kadar mücadelemi vereceğim" sözleriyle anlattı.

Huesca, Serdar Gürler transferi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

