SPOR

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 08.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Osmanlıspor forması giyen Serdar Gürler, transferine dair beIN Sports'a önemli açıklamalar yaptı. Osmanlıspor'dan ayrılması beklenen Serdar Gürler, transfer iddiaları ile ilgili konuştu ve yurt dışından iki teklif aldığını söyledi.

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu konuşulan Osmanlıspor'un yıldızı Serdar Gürler, beIN Sports Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve yurt dışındna teklifler aldığını söyledi.

Yurt dışından iki kulübün peşinde olduğunu kaydeden Serdar, "Şu anda ciddi olarak yurt dışında kendilerini daha ciddi anlamda gösteren takımlar var. Yurt içinden de var şükürler olsun, ama kulübümüze ciddi, resmi bir teklif yok. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle yurt dışından iki kulüp teklif yapacakmış, bana öyle dediler. Gönlüm Türkiye'de kalmaktan yana, her şeyin hayırlısı. Ülke ismi vermemi istemiyorlar, sıkıntı olur diye. Ben önce kulübümle anlaşın dedim" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM TÜRKİYE'DE KALMAK"

Türkiye'de kalmak istediğini kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, "Önceliğim Türkiye diye söylüyorum. Türkiye Ligi'ni tanıyorum. Geçen sene Gençlerbirliği'nden sonra Osmanlıspor'u seçmemin amacı kendimi kanıtlamaktı. Herkese 1 sezon oynadı, büyük takıma gitti demesinler diye, kendimi göstermek istedim. Bunu da kanıtladığımı ve büyük takımlar için hazır olduğumu düşünüyorum" dedi.

Geçen sezon Osmanlıspor'da 33 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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