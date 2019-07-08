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Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile fotoğrafını paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Bir süredir boşanacakları konuşulan ve her fırsatta bu iddiaları yalanlayan Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Serdar Ortaç yaptığı paylaşımdaki o detayla dikkat çekti.

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile fotoğrafını paylaştı

Bir süre önce karısı Chloe Loughnan'ın doğum gününü kutlayan ancak uzun bir süredir eşiyle birlikte görüldüğü bir kare paylaşmayan Serdar Ortaç sessizliğini bozdu.

Eşi Chloe’nin, Serdar’ın doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından paylaşmaması takipçilerinin kafasını karıştırmış, pek çok kutlamaya instagram hesabının hikaye kısmından yanıt veren ve teşekkür eden Chloe’nin eşi Serdar’ın kutlamasına kayıtsız kalması tepki çekmişti.

Herkes ikilinin arasında bir soğukluk olabileceğini düşünürken Serdar Ortaç’tan gelen paylaşımlar adeta bu iddialara yanıt verir gibi oldu.

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Instagram hesabı üzerinden baş başa göründükleri bir kare paylaşan Serdar Ortaç tüm fotoğraflarını yoruma açarken o fotoğrafı yoruma kapalı yaptı.

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Ortaç daha sonra hikaye kısmından da eşiyle öpüşürken çekilen fotoğrafları paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan

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