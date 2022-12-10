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  4. Serdar Ortaç fena öç almıştı! "Evlilik ruh hastalarının işi" diyen ünlü şarkıcının eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisiyle yaktı geçti

Serdar Ortaç fena öç almıştı! "Evlilik ruh hastalarının işi" diyen ünlü şarkıcının eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisiyle yaktı geçti

10.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan gündemden düşmüyor. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ünlü şarkıcıdan ayda 700 bin TL nafaka aldığı ortaya çıkan Chloe Loughnan bir süre önce geri döndüğü Türkiye'de aradığını bulamadı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın işlerini engellediği iddiaları gündeme bomba gibi düşmesinin ardından İrlandalı model Miami'de çıktığı tatilin keyfini çıkarıyor.

Serdar Ortaç fena öç almıştı! "Evlilik ruh hastalarının işi" diyen ünlü şarkıcının eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisiyle yaktı geçti

Serdar Ortaç - Chloe Loughnan evlliği tam 5 yıl sürdü. Ünlü şarkıcının kendisini bunalttığını iddia eden Chloe Loughnan önce ülkesi İrlanda'ya döndü belki ama, Serdar Ortaç'tan aldığı aylık 700 bin TL nafaka ile gündemden düşmedi.

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Ünlü şarkıcının evine haciz getirttiği yönündeki haberlerle adından söz ettiren Chloe Loughnan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

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Andy O'Connell ile yaşadığı birlikteliğin ardından gönlünü Fergus Hennessy'e kaptıran Chloe Loughnan, Türkiye'ye geri dönme kararı aldı.

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SERDAR ORTAÇ'TAN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN'A BÜYÜK ŞOK

Ünlü model Türkiye'de beklediği ilgiyi bulamadı. Chloe Loughnan'ın dönüşünün ardından Serdar Ortaç hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.

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"İNTİKAM SOĞUK YENEN BİR YEMEKTİR"

Ünlü şarkıcının eski eşi Loughnan'ın işlerine engel olduğu öne sürüldü.

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Basında yer alan haberler sonrası sosyal medya kullanıcılarının "İntikam soğuk yenen bir yemektir" ifadeleriyle ti'ye aldığı İrlandalı model yaşadığı hüsranla kala kaldı.

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CHLOE LOUGHNAN'DAN 'YIKILMADIM AYAKTAYIM' POZU

Ünlü model Chloe Loughnan, moral depolamak için Miami'ye gitti.

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SERDAR ORTAÇ'IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN INSTAGRAM'I YAKTI KAVURDU

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü model bikinili paylaşımlarıyla görenleri büyüledi.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan verdiği pozlarla bir müddet daha adından söz ettireceğe benziyor.

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