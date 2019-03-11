Serdar Ortaç güneşi gördü! Eşi Chloe paylaştı!

Şarkıcı Sertaç Ortaç'ın eşi Chloe, Instagram hesabından eşiyle video paylaştı.

Chloe, eşi Serdar Ortaç'a 'Şimdi Arabada kocamlayım. İlk defa gündüz kalktın. Nasıl hissediyorsun Serdar bey? Güneş var, gündüz görüyorsun' dedi. Serdar Ortaç ise 'Çok güzel bir şey' diye yanıt verdi. Ünlü çift daha sonra boğaza karşı çay keyfi yaptı.

