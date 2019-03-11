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Serdar Ortaç güneşi gördü! Eşi Chloe paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 11.03.2019 02:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, güneşli İstanbul gününde eşi Chloe ile gezintiye çıktı. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın ilk defa gündüz uyandığını söyleyerek o anları sosyal medyadan paylaştı.

Şarkıcı Sertaç Ortaç'ın eşi Chloe, Instagram hesabından eşiyle video paylaştı.

Chloe, eşi Serdar Ortaç'a 'Şimdi Arabada kocamlayım. İlk defa gündüz kalktın. Nasıl hissediyorsun Serdar bey? Güneş var, gündüz görüyorsun' dedi. Serdar Ortaç ise 'Çok güzel bir şey' diye yanıt verdi. Ünlü çift daha sonra boğaza karşı çay keyfi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan Serdar Ortaç serdar ortaç chloe

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