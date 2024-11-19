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  4. Serdar Ortaç hakkında Kuşum Aydın'dan olay sözler: "Kazandıklarını, mülklerini..." deyip duyduklarını anlattı: Doğruysa selam vermem

Serdar Ortaç hakkında Kuşum Aydın'dan olay sözler: "Kazandıklarını, mülklerini..." deyip duyduklarını anlattı: Doğruysa selam vermem

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.11.2024 08:41
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Ev hapsinde olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında Kuşum Aydın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aydın, son dönemde çıkan haberlerle ilgili sert bir çıkış yaptı ve "O haber doğruysa selam vermem" diyerek, duyduklarını açıkça ifade etti.

Serdar Ortaç hakkında Kuşum Aydın'dan olay sözler: "Kazandıklarını, mülklerini..." deyip duyduklarını anlattı: Doğruysa selam vermem

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla bırakılan Serdar Ortaç son günlerde konserlerine çıkamadığı için uğradığı zararla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını sürpriz bir kararla kapatan ve daha sonra açan Serdar Ortaç'ın 1,5 aylık zararı ortaya çıktı.

Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararı 25 milyon TL. Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumları paylaşan Serdar Ortaç son olarak Kuşum Aydın'ın çıktığı yayında söylediklerini paylaştı ama bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

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Kuşum Aydın, Serdar Ortaç’ın son durumu hakkında konuşurken, sert eleştirilerde bulundu.

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"HİÇ YATIRIM YAPMAMIŞ"

Kuşum Aydın konuşmasında "Serdar'la ilgili başka bir şey duydum eğer o haber doğruysa bundan sonra Serdar'a selam vermem" deyince sunucular "Neymiş" diye sordu. Kuşum Aydın "Söylemek istemiyorum" dese de ısrarlar sonrasında şunları söyledi:

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"Yatırımlarıyla ilgili annesine hiç yatırım yapmamış, inanamıyorum eğer bu gerçekse vallahi konuşmam. İnanamadım doğru değildir diyorum. Arkadaşlar Serdar'ın kazandıklarını, mülklerini hepimiz biliyoruz. Eğer böyle bir şey yapıp anasını mülk sahibi etmediyse arkadaşlığımı keserim. Bırak her şeyi doğruysa üstündeki yalıyı hemen anamın üstüne yaparım."

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Kuşum Aydın
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