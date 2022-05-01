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  4. Serdar Ortaç'ın ağrılarıyla başı dertte! Mehmet Ali Erbil o tedaviyi önerdi

Serdar Ortaç'ın ağrılarıyla başı dertte! Mehmet Ali Erbil o tedaviyi önerdi

01.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç ağrıları yüzünden zor günlen geçiriyor. Ortaç Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesi ile elekromanyetik tedavisi görmeye başladı. Ağrılarla mücadele eden Serdar Ortaç, tedavi sürecini anlattı.

Serdar Ortaç'ın ağrılarıyla başı dertte! Mehmet Ali Erbil o tedaviyi önerdi

MS hastalığı olan Serdar Ortaç son günlerde ağrıları sebebiyle zorlanıyor. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in tavsiyesine uydu ve yeni bir tedaviye başladı. Konser sezonu öncesi ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç Kartal'da Ağrısız Hayat Merkezi'ne gitti.

Ortaç yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

"MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var."

Ünlü şarkıcıya elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı. MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç, 10 seanslık tedavi görecek.


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Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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