Serdar Ortaç‘ın ekranlarda olmaması gerektiğini söyleyen Ceylan Ertem çıkışıyla yeni bir polemik yarattı

Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin 10 Şubat 1999’da düzenlediği 'Yılın En İyi 10 Müzik Yıldızı Yarışması' ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” ifadelerine tepki gösteren Serdar Ortaç, sahneye çıkıp Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okumuştu.

Serdar Ortaç, şarkının ardından 10. Yıl Marşını söyledikten sonra ise konuklar, Ahmet Kaya’yı linç etmiş ve çatal bıçak fırlatmışlardı. Ahmet Kaya, yaşananların ardından yurt dışına gitmişti ve 16 Kasım 2000 tarihinin sabahında geçirdiği kalp krizi sonucu Paris’te hayatını kaybetmişti.

“PİŞMAN OLDUM”

Yaşanan olaydan yıllar sonra Serdar Ortaç, katıldığı Youtube’da yayınlanan Katarsis programında pişmanlığını dile getirmişti. Ortaç olayla ilgili olarak, “O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” sözlerini sarf etmişti.