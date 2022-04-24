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Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

24.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chloe Loughnan, Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Boşanmanın ardından da magazin gündeminde sık sık yer alan Chloe Loughnan, Instagram pozuyla görenleri büyüledi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.

CHOLE LOUGHNAN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan derin göğüs dekolteli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Sütyensiz pozlarını yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim çok sayıda beğeni almıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Chloe Loughnan bu defa güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Chloe Loughnan cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Geçtiğimiz yaz yatak odasından paylaştığı bornozlu pozu olay olmuştu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Bikinili pozlarını da paylaşan ünlü isim fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Chloe Loughnan Türk yapımı Sinyalciler, Hayvanat bahçesi filmlerinde rol aldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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