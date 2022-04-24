Serdar Ortaç'ın eski eşi derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kavurmuştu! Chloe Loughnan güzelliğiyle büyüledi

Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.

CHOLE LOUGHNAN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan derin göğüs dekolteli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

Sütyensiz pozlarını yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim çok sayıda beğeni almıştı.

Chloe Loughnan bu defa güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Chloe Loughnan cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Geçtiğimiz yaz yatak odasından paylaştığı bornozlu pozu olay olmuştu.

Bikinili pozlarını da paylaşan ünlü isim fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Chloe Loughnan Türk yapımı Sinyalciler, Hayvanat bahçesi filmlerinde rol aldı.





