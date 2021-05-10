Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'den itiraf: “O zamanlar kendime kızgındım."

Özellikle Seçil Gür, mekan çıkışlarında sorulara verdiği cevaplarla magazin gündeminde kendine sıkça yer buluyor. Başlarda Serdar Ortaç ve Seçil Gür arasındaki ilişki, çoğu kimseler tarafından “reklam” olarak algılansa da, çift ilişkilerindeki bir seneyi çoktan tamamladı. Seçil Gür, sosyal medya hesabından post olarak paylaştığı yazıyla ise kendini eleştirerek “O zamanlar kendime kızgındım.” Dedi.

”DIŞIMLA O KADAR MEŞGULDÜM Kİ, İÇ SESİMİ DUYAMAMIŞIM”

Dün sosyal medya hesabı üzerinden bir yazı paylaşan Seçil Gür, sevenlerinden birçok destek mesajı aldı. Eski halini ve eskiden olduğu kişiyi eleştiren Gür, şu an içinde bulunduğu durumdan ve hayatından da bahsetti.

Serdar Ortaç ile olan ilişkisinde birinci seneyi tamamlayan Gür, Ortaç’la iyi bir ilişki içinde olduklarını sık sık dile getiriyor.

Seçil Gür, Instagram üzerinden paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi;

“Uzun uzun zaman önce her gün değişiyordum aynı ay, hatta hafta içinde. Bazen sarışın oluyordum, saçıma göre kıyafet bakıyordum. Bazen de turuncu oluyordum gidip yeşil ne varsa bulup aldığımı hatırlıyorum. Siyaha boyayıp griye de takmışlığım var… Onlarca, yüzlerce kıyafetime uygun saat, ayakkabı, çanta takı... Üniversitede arkadaşlarım hatırlar belki her gün başka kıyafet, her gün solaryum... Dışımla o kadar meşguldüm ki içimi, iç sesimi hiç duyamadan geçiyormuş günler. Sonra yukardan bir uyarı geldi, iç sağlığın kıymeti fikri düştü aklıma. Şimdiki ben yok. Saatim çizilir mi, yok su geçirir mi, yok saçım, yok kıyafetim... Hepsini ellerimle paketleyip ihtiyaç sahiplerine verdim. Gittim kendime plastik saat aldım, topuklu ayakkabılarımı rafa kaldırdım. Bir çift ayakkabı iyi hissettirdi. Sadeleşmek günden güne dönüştürüyordu beni. Şimdi her yaz her kış birkaç parçayı takar üstüme çıkarım. O zamanlar kendime kızgındım, şimdi arkadaşlarım kızgınlar boşvermişliğime... Orta yola, daha görecek günlerimizde varacağız… güzelgünlerimizolsun"



