Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür: 'Klipte bir kadınla öpüşmem'

Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz aylarda "Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur" diyen Gür, bu açıklaması sorulunca yanlış anlaşıldığını söyledi: "Arkadaşlar ben onu demek istememiştim, insanların cinsel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Benim söylemek istediğim, aşk için bir ten uyumu olması lazım. 'Her şekilde bir uyum olması gerektiği gibi onun da uyum içerisinde olması gerekir' demek istemiştim."

Seçil Gür açıklamasının devamında "Açık saçık giyinmem. Serdar beni çok teşvik etti ama ben o kadar cesur değilim. Özümde Adanalı'yım" dedi.

ÖPÜŞME İTİRAFI

'Kliplerinizde bir kadınla öpüşür müsünüz?’ sorusuna ise " Hayır. Herkes istediğini yaşasın herkes bir kişiye hesap verecek" dedi. ‘Serdar beni kıskanır’ diyen şarkıcı Ortaç’ın gizli kıskanç olduğunu belirtti. Seçil Gür klibinde bir erkekle öpüşüp öpüşmeyeceğine ise "Ne gerek var" diyerek yanıt verdi.



