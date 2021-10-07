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Serdar Ortaç kalp krizi mi geçirdi? Flaş iddiaya yanıt geldi! Serdar Ortaç öldü mü?

07.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Serdar Ortaç’ın hayatını kaybettiği iddiası ile sosyal medya gündemi sarsılmıştı. "Serdar Ortaç kalp krizi mi geçirdi?" sorusu sevenleri tarafından merak edilirken, iddialara yanıt geldi. Ortaç’ın mavi tikli olan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddialar cevaplandı. Peki Serdar Ortaç kalp krizi mi geçirdi? İşte ayrıntılar...

Serdar Ortaç kalp krizi mi geçirdi? Flaş iddiaya yanıt geldi! Serdar Ortaç öldü mü?

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek vefat etti.” notu ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraf Ortaç'ın hayranlarını şaşırtmış ve akılda soru işaretleri bırakmıştı. Serdar Ortaç'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

SERDAR ORTAÇ ÖLDÜ MÜ?

Önceki gün Serdar Ortaç'ın kalp krizi geçirip vefat ettiğine dair bir sosyal medya paylaşımı ünlü sanatçının sevenlerini ayağa kaldırmıştı. Serdar Ortaç'ın hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Söz konusu fotoğraf “Yanlış haberdir” notuyla paylaşıldı ve iddialar yalanlandı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmıştı. İki doz aşısını da olmuş olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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kalp krizi Serdar Ortaç
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