Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Chloe Loughnan'dan 'tazminat' intikamı alığı iddia edilen Serdar Ortaç Şarkılar Bizi Söyler'de!

Serdar Ortaç, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor. Ünlü şarkıcı, 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can, Bengü ve Sakiler izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Serdar Ortaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Karabiberim şarkısıyla 90'lara damga vuran ve besteleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında merak edilenler...

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

Serdar Ortaç, Haydarpaşa Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünü bitirdiç

Serdar Ortaç, Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde başlayan Ortaç, eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılmıştır. Radyoda program yapımcısı ve sunucu olarak çalışan Serdar Ortaç, ilk albümünü 17 Ağustos 1994'te çıkarmıştır.

listelerde hızla yükselen şarkıcı, yaptığı şarkıları diğer sanatçılara da vererek birçok başarılı albümde adından söz ettirmiştir.

Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ile de dikkat çeken Serdar Ortaç, bu başarısını en iyi show programı sunucusu ödülü ile de taçlandırmıştır.

SERDAR ORTAÇ VE CHLOE LOUGHNAN NEDEN BOŞANDI?

Serdar Ortaç ve Chloe Loghnan 2014 yılında evlendi.

Çiftin evliliği kısa sürdü. Chloe Loghnan 2019 yılında Serdar Ortaç'tan boşandı.

Chloe Loghnan ünlü pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğini bitirdikten sonra aldığı yüklü nafakayla gündem oldu.

SERDAR ORTAÇ, ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN'DAN İNTİKAMINI ALDI

Serdar Ortaç son olarak, ayda 700 bin TL nafaka ödemesine rağmen evine haciz getirten eski eşi Chloe Loughnan'dan intikam aldığı iddiaları ile gündeme geldi.

İddiaya göre Serdar Ortaç kısa süre önce iş için İrlanda'dan Türkiye'ye dönen eski eşi Chloe Loughnan'ın işlerine engel oldu.

