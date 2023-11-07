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Serdar Ortaç mal varlığını açıkladı! Vasiyetini yazdı mı? İlginç sözler

07.11.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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Borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Mehmet Ali Erbil ile buluştu. Son dönem açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç mal varlığını açıklayarak kime bırakacağın söyledi. Serdar Ortaç'ın vasiyetine dair açıklaması gündem oldu.

Ünlü popçu Serdar Ortaç son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil ile buluşan Serdar Ortaç mal varlığına dair konuştu.

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç öldükten sonra mallarını çalışanlarına bırakacağı iddiasını yeniledi.

Gazetemagazin'de yer alan habere göre şarkıcı "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" dedi.

Ekran Alıntısı

Serdar Ortaç vasiyetine dair sorular karşısında da "Ben yazdım verdim. Onlar halleder. Dur ölmeyeyim hemen de..." cevabını verdi.

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EVİNİN DEĞERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kumar borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu.


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