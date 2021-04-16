MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç merak edilen konuya açıklık getirdi: 'Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum'

Serdar Ortaç merak edilen konuya açıklık getirdi: 'Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum'

16.04.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir televizyon programında özel hayatına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Devletçi bir adam olduğunu söyleyen Ortaç, "Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak" dedi.

Serdar Ortaç merak edilen konuya açıklık getirdi: 'Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum'

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarından yayınlanan Koltuk programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Programda özel hayatından müzik kariyerine ve hastalığına ilişkin birçok açıklamada bulunan Ortaç, Aydın'ın "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz" sorusunu da yanıtladı.

SERDAR ORTAÇ: "BEN DEVLETÇİ BİR ADAMIM"

Kendisinin devletçi bir kişi olduğunu kaydeden ünlü şarkıcı, soru üzerine şöyle konuştu: "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz."

"TAYYİP BEYİ SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişilik olarak sevdiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak. Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki. " dedi.

maddi-durumunu-kurtarmak-icin-mi-iktidara-yakin-14071822_8194_o

"MERAL HANIM BİRİNCİ GELİR"

Olası bir seçimde tahminini de paylaşan ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu da seviyorum. İnsan olarak onunla da tanışıyorum. Ekibini de seviyorum o da yapmak istiyor bir şeyler. Sıraya soksam Meral hanım birinci gelir. Mansur Yavaş 2'inci gelir. Kemal Bey 3, Ekrem Bey 4, Ali bey 5'inci gelir. Ahmet Davutoğlu 6'ıncı gelir. Selahattin Bey 7'inci gelir. Ama 1'inci Meral abla gelir.

"EKREM BEY GENÇ, TECRÜBESİ AZ"

İş adamlarından birini isterim. Çünkü işletmeyi yönetmeyi biliyorlar. Muharrem Abiyi de isterim. Alternatif diyorsun ya yarın bir gün Allah korusun hükümet değişirse, bir şey olursa... Ekrem bey şimdi genç, tecrübesi az. Devlet yönetecek. Birkaç sene tecrübe edinirse baba gibi yapar bu işi. Basit işler değil bunlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
Verdiği tavsiye olay olduVerdiği tavsiye olay oldu
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Serdar Ortaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişi olayıyla ilgili yeni gelişme

Skandal mesajları okudu! 'Gebersin be!'

Skandal mesajları okudu! 'Gebersin be!'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.