Serdar Ortaç merak edilen konuya açıklık getirdi: 'Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum'

Buket Aydın'ın Haber Global ekranlarından yayınlanan Koltuk programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Programda özel hayatından müzik kariyerine ve hastalığına ilişkin birçok açıklamada bulunan Ortaç, Aydın'ın "Maddi durumunuzu kurtarmak için mi iktidara yakın duruyorsunuz" sorusunu da yanıtladı.

SERDAR ORTAÇ: "BEN DEVLETÇİ BİR ADAMIM"

Kendisinin devletçi bir kişi olduğunu kaydeden ünlü şarkıcı, soru üzerine şöyle konuştu: "Devlet olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben devletçi bir adamım. Devletin başına Kemal Kılıçdaroğlu geçse onu da savunurum. Tayyip Erdoğan varsa yine savunurum. Yarın başkası gelse onu da savunurum. Zamanında yaptım o hataları. Anladım devlet olmazsa biteriz."

"TAYYİP BEYİ SEVİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişilik olarak sevdiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Ama özel olarak sorarsanız... Ben Tayyip Beyi kişilik olarak seviyorum. Emine ablamı da... İnsanlıklarını gördüğüm için seviyorum. Kimse görmüyor ki atıp tutarlar. Yakın temasım oldu. Bana ne kıyağı olacak. Devletin başında olduğu için seviyorum, bizi bir arada tuttuğu için seviyorum. Hatalarını kabul ettiği için seviyorum. Daha ne diyeyim ki. " dedi.