Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve karantinaya alınan Ortaç'ın öldüğü haberi, magazin alemini çalkaladı. ''Serdar Ortaç öldü'' iddiaları, sanatçının dostları ve hayranları arasında büyük panik yarattı. Ortaç, iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kendi sosyal medya hesabından, hakkında çıkan iddiaları paylaşarak "Yanlış haberdir" notunu ekledi.

''GERÇEKTEN CEHENNEMİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜN''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, karantinanın cehennem azabı gibi geçtiğini söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. 14 gün, cehennem azabı gibi geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün. Bir de gerçekten cehennemi gördüğünüzü düşünün. Aşı olun!

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaç, orta öğrenimini Suadiye'de, liseyi Kadıköy'de okudu. Lisede torna tesviye okuyan şarkıcı, babasının dükkanında çalıştı.

HAFTA SONLARI SİMİT VE SU SATIYORDU

Hafta sonları simit ve su satarak geçinen şarkıcı, Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne başladı ancak okulu bitiremedi.

İstanbul'da radyo program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Ortaç'a, radyo programını dinleyen bir albüm yapımcısından teklif geldi ve Serdar Ortaç, şöhretin kapılarını araladı.

SERDAR ORTAÇ ALBÜM VE ŞARKILARI

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Cımbız (2017)



