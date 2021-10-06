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Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

06.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç hakkında ortaya atılan bir iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü. ''Serdar Ortaç öldü'' haberleri, sanatçının hayranlarını korkuturken, şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı.

Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve karantinaya alınan Ortaç'ın öldüğü haberi, magazin alemini çalkaladı. ''Serdar Ortaç öldü'' iddiaları, sanatçının dostları ve hayranları arasında büyük panik yarattı. Ortaç, iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç yaşıyor mu?

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kendi sosyal medya hesabından, hakkında çıkan iddiaları paylaşarak "Yanlış haberdir" notunu ekledi.

''GERÇEKTEN CEHENNEMİ GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜN''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından paylaştığı videoda, karantinanın cehennem azabı gibi geçtiğini söyleyerek, herkesi aşı olmaya davet etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Kovid olmayacağım diyordum, ben de oldum. Kimse bana aşı olmayacağım demesin. Aşıdan başka çaremiz yok. 14 gün, cehennem azabı gibi geçiyor. Bir de 140 gün olduğunu düşünün. Bir de gerçekten cehennemi gördüğünüzü düşünün. Aşı olun!

Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaç, orta öğrenimini Suadiye'de, liseyi Kadıköy'de okudu. Lisede torna tesviye okuyan şarkıcı, babasının dükkanında çalıştı.

Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

HAFTA SONLARI SİMİT VE SU SATIYORDU

Hafta sonları simit ve su satarak geçinen şarkıcı, Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne başladı ancak okulu bitiremedi.

Serdar Ortaç öldü mü? İddiaların ardından flaş açıklama!

İstanbul'da radyo program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan Ortaç'a, radyo programını dinleyen bir albüm yapımcısından teklif geldi ve Serdar Ortaç, şöhretin kapılarını araladı.

SERDAR ORTAÇ ALBÜM VE ŞARKILARI

Aşk İçin (1994)
Yaz Yağmuru (1996)
Gecelerin Adamı (1998)
Bilsem ki (1999)
Okyanus (2002)
Çakra (2004)
Mesafe (2006)
Nefes (2008)
Kara Kedi (2010)
Ray (2012)
Bana Göre Aşk (2014)
Çek Elini Kalbimden (2015)
Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)
Gıybet (2016)
Cımbız (2017)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Serdar Ortaç
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