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Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı! Dansçılardan yardım alarak...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 15:29
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Kapadokya'da konser veren şarkıcı Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Hastalığından dolayı ayakta duramayan Ortaç'ın sarhoş olduğu da iddia edildi.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla ve sözleriyle gündeme geliyordu.

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Bir bacağında rahatsızlık olan Ortaç'ın, geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç, Kapadokya’da sevenleri ile bir araya geldi.

Konserinde şarkılarını seslendiren Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye giden hayranlarını bir hayli üzdü.

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İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Ortaç, bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuldu. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem oldu.

"BENCE YİNE İÇMİŞ"

Ortaç'ın halini izleyenler videoya yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Serdar Ortaç'ın sarhoş olduğunu iddia etti.

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Oyuncuya "Yazık hastalıktan böyle olmuş", "Keşke sahneyi bıraksa", "Yine sarhoş olmuş herhalde", "Bence yine içmiş", "Sarhoş kesin", MS hastalığı var ondan öyle" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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