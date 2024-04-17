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İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püskürdü! "Kardeşlerinin de malına çökmüş" deyip miras kararını duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 12:49 | Son Güncelleme:
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Türkücü İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, oğlu Ahmet Tatlıses'e de “Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti. İbrahim Tatlıses şimdi de oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayarak olay sözler söyledi.

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e ateş püskürdü! "Kardeşlerinin de malına çökmüş" deyip miras kararını duyurdu

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı.

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Ahmet Tatlıses, tüm bu yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan ünlü isim, babasına adeta ateş püskürmüştü.

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"AMA AHMET ADAM OLMAZ"

Türkücü, oğlunun zehir zemberek sözlerinin ardından TV 8'de Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın' programına açıklama yaptı. Tatlıses, programa gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Ahmet, bana 'aklı melaikeleri yerinde değildir' diyerek iftira attı. 'Sağlamdır' raporu almak için beş tane hastane dolaştım. Hepsi, 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse, bin 500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi. Ahmet şimdi görecek! Baba-oğul ilişkisi nasılmış, görecek.

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BODRUM'DAKİ EVLERİ GERİ ALACAK

Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim yedi dükkanı da daha önce batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma ve torunlarıma bu güne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı, maaşları ödeniyor. Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!"

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