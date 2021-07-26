Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka ödediği Chloe Loughnan'a: Şeytan görsün yüzünü

Serdar Ortaç eski eşine ödediği nafakalardan dolayı mutsuz. İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi. Ortaç açıklamasında "Boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Her şey kadınların elinde. Yaşasın kadın hakları! 700 bin lira nafaka ödüyorum, bitmiyor. Bana haciz göndermiş, evdeki kaşıkları alacak" dedi.

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç'ın bu sözleri herkesi şoke etti.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

