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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 07.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

2014 senesinde dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanıyor. Çıkan haberler hakkında konuşan Ortaç, iddiaları yalanlamayarak "Yani şimdi ben ne desem" demekle yetindi.

2014 senesinde muhteşem bir düğünle dünya evine giren Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan çifti yarın boşanıyor. Konu hakkında konuşan Ortaç ise iddiaları yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı.

EVLİLİKTE MUTSUZ SON

Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ve bir ara avukatına boşanma talimatı veren Serdar Ortaç'ın evliliği hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, çift yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.

"BEN ŞİMDİ NE DESEM"

Müge Dağıstanlı'nın canlı yayında aradığı Serdar Ortaç, iddiaları yalanlamak yerine uçakta olduğunu belirterek "Yani ben şimdi ne desem" demekle yetindi. Loughnan ise sunucuların attığı mesajı gördü ancak cevap vermedi.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan

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