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Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını böyle duyurdu: "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış"

09.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında yeni şarkısı 'Pare Pare' için tarih verdi. Ünlü şarkıcının "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri takipçilerini şaşırttı. İşte Serdar Ortaç'ın gündem olan o açıklaması...

Serdar Ortaç sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sinan Akçıl'ın "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” sözleri sonrası canlı yayın açan ünlü şarkıcı, yeni parçası Pare Pare'nin 11 Temmuz 2023 Salı günü dinleyici ile buluşacağını belirtti.

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SERDAR ORTAÇ'IN SÖZLERİ OLAY OLDU

Şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada pek heyecanlı olmadığı gözlemlenen Ortaç'ın "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri görenleri şaşkına çevirdi.

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Ünlü şarkıcı, canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine "Yok çok mutluyum" dedi.

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Serdar Ortaç Sinan Akçıl söyledi

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