Serdar Özkan Bursaspor’la olan sözleşmesini feshetti

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti.
Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor’un yolları resmen ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun fesih durumu TFF’nin resmi internet sitesinde de yayınladı.
Yeşil beyazlı forma ile bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, toplamda da 12 kez sahaya çıktı. Serdar bu sürede Bursaspor adına 1 gol, 1 asist yaptı.
G.Saray'da sürpriz öneri!
Falcao günü tedaviyle geçirdi
Selçuk Şahin'den transfer sözleri
FIFA'dan doğum izni teklifi
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi
Rekabet yüzleri güldürüyor
Özleme son vermeye çalışacak
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum