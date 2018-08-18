Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi

Savunmaya takviye yapacak olan Galatasaray’a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı’yı Sarı-Kırmızılı kulübe teklif etti. Son olarak Spartak Moskova forması giyen Serdar’ın Türk pasaportu da bulunuyor. 31 yaşındaki gurbetçi savunmacının ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’la anılmıştı. Serdar konusunda kesin kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

(FANATİK)

